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أنور قرقاش: لقاء الرئيسين محمد بن زايد وأحمد الشرع كان ناجحًا بكل المقاييس

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 14 - أبريل - 2025 9:51 صباحًا
الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي نظيره الإماراتي محمد بن زايد

الرئيس السوري أحمد الشرع يلتقي نظيره الإماراتي محمد بن زايد

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أكد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات، أنور قرقاش، الإثنين، أن اللقاء الذي عقده الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس الفترة الانتقالية في سوريا، أحمد الشرع، كان “ناجحا بكل المقاييس”.

وكتب قرقاش عبر صفحته على “إكس”، تويتر سابقا: “تشرفت بحضور اجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد مع فخامة الرئيس السوري أحمد الشرع، لقاء ناجح بكل المقاييس”.

وتابع المستشار الرئاسي في الإمارات قائلا إنه لمس حرص الشيخ محمد بن زايد على “دعم مسار بناء الدولة الحديثة في سوريا”.

وختم قرقاش بالقول: “والإمارات، التي تحتضن جالية سورية مميزة، ترى في سوريا المزدهرة والمستقرة ركيزة ضرورية لمستقبل المنطقة”.

وكان الشرع قد وصل في زيارته الأولى إلى الإمارات، حيث التقى الشيخ محمد بن زايد في العاصمة أبوظبي بحضور عدد من كبار الوزراء والمسؤولين في البلدين.

    المصدر :
  • CNN عربي

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