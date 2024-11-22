أوربان: سندعو نتنياهو لزيارة بودابست وسنضمن عدم تنفيذ مذكرة الاعتقال

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم الجمعة إنه سيدعو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لزيارة المجر، مضيفا أنه سيضمن عدم “تنفيذ” مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية ضد نتنياهو.

وأصدرت المحكمة أمس الخميس مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت والقائد العسكري في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) إبراهيم المصري المعروف باسم محمد الضيف، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في صراع غزة.

وقال أوربان، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي لمدة ستة أشهر، لإذاعة حكومية إن مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة “خاطئة”، مشيرا إلى أن نتنياهو سيكون قادرا على إجراء مفاوضات في المجر “بأمان كاف”.

وأضاف “سأدعو اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي السيد نتنياهو لزيارة المجر، وسأضمن له في تلك الدعوة إذا جاء أن حكم المحكمة الجنائية الدولية لن يكون له أي تأثير في المجر ولن ننفذ ما جاء به”.

وأقام أوربان، منذ وصوله وحزب تحالف الديمقراطيين الشبان (فيدس) القومي بزعامته إلى السلطة في عام 2010، علاقات سياسية وثيقة مع نتنياهو الذي زار بودابست في عام 2017.

وندد قادة إسرائيليون والبيت الأبيض بشدة بقرار المحكمة، بينما قال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن مذكرات الاعتقال ليست سياسية ويتعين على كل الدول الأعضاء في التكتل احترام وتنفيذ قرار المحكمة.

ومن بين دول الاتحاد الأوروبي، تدعم المجر وجمهورية التشيك بقوة إسرائيل، بينما أكدت دول مثل إسبانيا وأيرلندا دعمها للفلسطينيين.

وعلقت وزارة الخارجية التشيكية على قرار المحكمة بقولها إن براغ ستحترم التزاماتها القانونية الدولية.

غير أن رئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا وصف قرار المحكمة بأنه “مؤسف”، وقال على منصة إكس في وقت متأخر من مساء الخميس “تقوض (هذه الخطوة) سلطتها في قضايا أخرى عندما تساوي بين الممثلين المنتخبين لدولة ديمقراطية وقادة منظمة إرهابية إسلامية”.