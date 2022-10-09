أوروبا تبحث مصادرة أصول روسية لإعادة إعمار أوكرانيا

تبحث المفوضية الأوروبية مشروع قانون يسمح بمصادرة الأصول الروسية في الاتحاد الأوروبي، واستخدامها في إعادة إعمار أوكرانيا، وفق ما كشفت صحيفة “بلومبرغ”.

ووفقا للقواعد الحالية، يتم تجميد الأصول الخاضعة للعقوبات، مما يجعل استخدامها أمرا صعبا، وأشارت الصحيفة إلى أن الإمكانية القانونية للاستيلاء على الأصول الروسية ستسمح بإرسالها إلى أوكرانيا من أجل إعادة الإعمار.

وفي 6 أكتوبر، أعلن الاتحاد الأوروبي عن الحزمة الثامنة من العقوبات الاقتصادية والفردية ضد روسيا بعد انضمام أربع مناطق أوكرانية جديدة إلى إليها.

واشتملت الحزمة تحديد سقف أسعار النفط الروسي، ممأ دى لارتفاع أسعاره عالميا وتعويض روسيا الفاقد، وعقوبات تجارية تحرم روسيا من 7 مليارات يورو، فيما ستحول روسيا بضائعها بهذه القيمة لأسواق أخرى وتتفادى الخسارة، وعقوبات ضد 30 فردا وسبعة كيانات قانونية.

وتحظر الاجراءات العقابية الأخرى على الدول الأوروبية الانضمام لشركات حكومية روسية، كما تقيد صادرات الكيماويات والأجهزة الكهربائية لروسيا، وتفرض حظرًا على واردات المنتجات الروسية التي تقدر قيمتها بـ7 مليار يورو (8,6 مليار دولار).

ومن المقرر أن يتم اتخاذ مزيد من الخطوات القانونية قبل أن تدخل العقوبات الجديدة حيز التنفيذ. وستنشر الأسماء والكيانات المستهدفة بهذه العقوبات الجديدة في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، حسب دبلوماسيين