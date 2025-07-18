أوروبا تحذر إيران: استئناف المفاوضات أو عودة العقوبات

كشف مصدر دبلوماسي فرنسي، بأن وزراء خارجية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي أجروا مكالمة مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي.

استئناف المفاوضات أو العقوبات

وأضاف المصدر أن الوزراء قالوا لكبير الدبلوماسيين الإيرانيين، إن على إيران استئناف الجهود الدبلوماسية فورا للتوصل إلى اتفاق نووي “قابل للتحقق ومستدام”.

كما تابع أنهم أكدوا أيضا عزمهم استخدام آلية إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران في حالة عدم إحراز تقدم ملموس نحو مثل هذا الاتفاق بحلول نهاية الصيف، وفقا لوكالة “رويترز”.

وأوضح أن الاتصال الهاتفي بين الوزراء ونظيرهم الإيراني، هو الأول منذ الغارات الجوية الإسرائيلية والأميركية التي استهدفت البرنامج النووي الإيراني في يونيو/حزيران.

جاء هذا بعدما قالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية، فاطمة مهاجراني، إن إجراء المفاوضات حول البرنامج النووي أو الانسحاب من طاولتها سيتم بناء على المصالح الوطنية.

وردّت مهاجراني على تصريحات لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بشأن تقليص مدى الصواريخ الإيرانية ضمن المفاوضات النووية مع واشنطن، قائلة: “كما أُعلن سابقاً، فإن أي خطوة، سواء كانت الحوار أو الانسحاب من طاولة الحوار، ستدرس بناء على المصالح الوطنية، وسيتم اتخاذ القرار وفق المبادئ التي سارت عليها إيران حتى الآن، وفق ما نقلته وكالة “إيسنا” الإيرانية.

أتى ذلك، بعدما قال الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأربعاء، إن إيران تريد التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه ليس متعجلا بشأن المفاوضات.

وأضاف ترامب لـ”العربية/الحدث”: “يريدون التفاوض بشدة. لسنا في عجلة من أمرنا.. كان ينبغي على الإيرانيين التوصل إلى اتفاق”.

لا مكان.. أو زمان

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قال الاثنين، إنه “لا موعد محددا أو موقعا محددا الآن”، لعقد أي لقاء جديد بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي ستيف ويتكوف.

كما شدد بقائي خلال مؤتمر صحافي على أن طهران لن تدخل في أي عملية دبلوماسية إذا لم تكن نتائجها مضمونة سلفاً.

ورداً على سؤال بشأن شروط طهران لاستئناف التفاوض، قال بقائي إن طهران دخلت المفاوضات النووية مع الولايات المتحدة بجدية، ولكن إسرائيل “ارتكبت جريمة ضد إيران”، قبل الجولة السادسة من التفاوض، في إشارة إلى الحرب التي شنتها إسرائيل على إيران في 13 يونيو.

أيضا تابع: “ما لم نطمئن إلى جدوى وفعالية الدبلوماسية، فلن ندخل في مثل هذا المسار”.

وعقد عراقجي وويتكوف 5 جولات من المحادثات حول النووي الإيراني منذ أبريل الماضي، قبل أن تشن إسرائيل ضربات على إيران في 13 يونيو أدت إلى اندلاع حرب استمرت 12 يوما، وذلك قبل الجولة السادسة من التفاوض.