أوروبا تستعد لوقف استيراد الغاز الروسي المسال تدريجيا

قال ثلاثة مسؤولين بالاتحاد الأوروبي لرويترز إن التكتل سينشر اليوم الثلاثاء خططا لحظر صفقات الغاز الجديدة مع روسيا بحلول نهاية العام إلى جانب التخلص تدريجيا من العقود القائمة مع موسكو بحلول نهاية عام 2027.

وستنشر المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء “خارطة طريق” حول خططها لإنهاء واردات الوقود الأحفوري الروسي بحلول عام 2027. وقال المسؤولون إن خارطة الطريق ستتضمن التزاما باقتراح حظر، في يونيو حزيران، على صفقات استيراد الغاز الروسي الجديدة والصفقات الفورية بحلول نهاية عام 2025.

واشترط المسؤولون عدم ذكر أسمائهم للتحدث عن الخطط السرية، التي ربما تتغير قبل نشرها.

وذكروا أن خارطة الطريق ستتضمن أيضا التزاما بتقديم مقترح قانوني لحظر استيراد الغاز الروسي والغاز الطبيعي المسال بموجب العقود الحالية بحلول نهاية عام 2027.