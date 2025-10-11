أوروبا تنتفض من أجل غزة: مظاهرات تطالب بمحاسبة إسرائيل ووقف تسليحها

تظاهر الآلاف اليوم السبت في عدد من الدول الأوروبية للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن إبادة الفلسطينيين، ووقف تسليح إسرائيل، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار غزة، وذلك غداة سريان اتفاق وقف الحرب على القطاع.

ففي بريطانيا، شهدت العاصمة لندن “طوفانا بشريا” جاب شوارع المدينة في إطار المسيرة الوطنية الثانية والثلاثين ضمن الحراك الشعبي البريطاني المتضامن مع فلسطين، وفق ما ذكرت الجزيرة.

وعبّر المتظاهرون عن ارتياحهم لوقف إطلاق النار في غزة، مؤكدين في الوقت ذاته أن الاحتلال لا يلتزم بالاتفاقات مع الفلسطينيين. كما اعتبروا أن خطة السلام لا تعالج القضايا الجوهرية وعلى رأسها استمرار الاحتلال الإسرائيلي، وطالبوا الحكومة البريطانية بوقف تسليح إسرائيل والتعامل بجدية مع ما وصفوه بالإبادة في غزة.

وفي ألمانيا، خرجت مظاهرة جديدة في العاصمة برلين، وهي الثالثة خلال أسبوع، رغم تصريحات المستشار الألماني فريدريش ميرتس التي اعتبر فيها أنه لا داعي للتظاهر بعد وقف إطلاق النار.

وأكد المتظاهرون أن وقف الحرب لا يعني نهاية المطالب، داعين إلى الإنهاء الفوري لدعم الإبادة، ووقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، ودعم المسار القانوني الدولي ضدها، إضافة إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة دون قيود ووقف تجريم الاحتجاجات المؤيدة لفلسطين.

وأشار المركز الفلسطيني الأوروبي للإعلام إلى تنظيم 41 مظاهرة وفعالية في 34 مدينة ألمانية، استنكاراً للمجازر في غزة والضفة الغربية.

وفي النرويج، سادت أجواء مشحونة في العاصمة أوسلو مع توجه متظاهرين إلى ملعب المباراة بين المنتخبين النرويجي والإسرائيلي، احتجاجاً على التطبيع الرياضي مع من وصفوها بدولة مرتكبة للإبادة.

وطالب المتظاهرون بفرض عقوبات على المنتخبات التي تمثل دولاً ترتكب جرائم حرب، كما استنكروا صمت الاتحادين الدولي والأوروبي لكرة القدم عن ممارسات إسرائيل، داعين إلى استبعادها من المنافسات وإغلاق سفارتها في أوسلو.

وقالت رئيسة الاتحاد النرويجي لكرة القدم إن عائدات المباراة ستُخصّص للجمعيات الإنسانية التي تقدم المساعدات لأهالي غزة، مؤكدة أن الاتحاد يعمل منذ مدة من أجل استبعاد إسرائيل من البطولات القارية.

أما في إيطاليا، فشهدت مدينة ميلانو تظاهرات حاشدة رفع المشاركون فيها لافتات كُتب عليها “الحرية لفلسطين”، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن قتل وتجويع وتهجير مئات الآلاف من سكان غزة. ودعا المتظاهرون الحكومة الإيطالية وسائر الحكومات الأوروبية إلى دعم السلام والمساهمة في إعادة إعمار القطاع.

وفي السياق ذاته، أعلنت الجزيرة أن وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أبدى خلال مكالمة مع نظيره الأميركي ماركو روبيو استعداد بلاده للمساهمة في جهود إعمار غزة على أكثر من مستوى.