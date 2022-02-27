أوروبا توقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي

أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي ، أن وزراء الخارجية الأوروبيين توافقوا على وقف التعامل مع المصرف المركزي الروسي.

وقال وزير الخارجية جوزيب بوريل اليوم الأحد إن ذلك تم بالتنسيق مع الدول الأعضاء في مجموعة السبع.

وأوضح بوريل أن “اكثر من نصف احتياطات المصرف المركزي ستتعطل لأنها موضوعة في مؤسسات بدول مجموعة السبع”.

ولفت إلى أن الاتفاق السياسي بين الوزراء يشكل تمهيدا لتبن رسمي للإجراء قبل أن تفتح الأسواق غدا الإثنين.

أعلن الحلفاء الغربيون عقوبات جديدة شاملة على روسيا تضمنت حرمان بنوكها الرئيسية من الاستفادة من نظام سويفت المالي العالمي.

والخطوة أشادت بها أوكرانيا اليوم الأحد في وقت تتصدى فيه قواتها للقوات الروسية التي تتقدم صوب العاصمة كييف.

وقالت الولايات المتحدة وشركاؤها الأوروبيون أيضا إنهم سيفرضون قيودا على البنك المركزي الروسي للحد من قدرته على دعم الروبل وتمويل جهوده الحربية.

وقال الحلفاء الغربيون في تصعيد لردهم العقابي “عازمون على الاستمرار في فرض تكلفة باهظة على روسيا من شأنها أن تزيد من عزلة روسيا عن النظام المالي الدولي واقتصاداتنا”.

وجاء في بيان مشترك للولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا والمفوضية الأوروبية “سننفذ هذه الإجراءات خلال الأيام المقبلة”.

وقال الحلفاء إنهم ملتزمون “بضمان استبعاد بعض البنوك الروسية من نظام سويفت للمراسلات.