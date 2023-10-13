أوستن: المساعدات العسكرية "تتدفق بسرعة" إلى أقرب حليف لنا في الشرق الأوسط

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن (الجمعة 13-10-2023) إن وزارة الدفاع (البنتاغون) مستعدة لإرسال المزيد من المساعدات العسكرية لإسرائيل بينما تتأهب القوات الإسرائيلية لغزو محتمل لقطاع غزة ردا على هجوم عنيف شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

وأضاف أوستن أن الذخائر وقدرات الدفاع الجوي وغيرها من المعدات والموارد “تتدفق بسرعة” إلى أقرب حليف لواشنطن في الشرق الأوسط.

وتعهدت إسرائيل بسحق حركة حماس التي تدير قطاع غزة.

وقال أوستن في مؤتمر صحفي في تل أبيب مع نظيره الإسرائيلي يوآف غالانت إن “وزارة الدفاع الأمريكية مستعدة تماما لنشر أصول إضافية إذا لزم الأمر”.

وشنت إسرائيل أعنف قصف لها على الإطلاق بقطاع غزة بعد أن نفذت حماس هجوما صادما وغير مسبوق عبر الحدود على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول.

ومن المتوقع أن تكثف إسرائيل ردها، الذي شمل بالفعل إسقاط آلاف القنابل على غزة، فيما تستعد لهجوم بري محتمل على القطاع الساحلي الضيق والمكتظ بالسكان.

وحذر أوستن من أن هذا هو وقت “العزم” وليس “الانتقام”.

وأضاف أن الولايات المتحدة تعتزم الوقوف إلى جانب إسرائيل في حربها على حماس في نفس الوقت الذي تواصل فيه دعم أوكرانيا في مواجهة الغزو الروسي.