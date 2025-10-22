أوغندا: 63 قتيلاً بحادث تصادم حافلتين

أعلنت الشرطة الأوغندية يوم الأربعاء أن 63 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في حادث تصادم مروع بين حافلتين على أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في البلاد.

ووقع الحادث بعد منتصف الليل بقليل على الطريق الرابط بين العاصمة كمبالا ومدينة جولو شمالي أوغندا.

وأوضحت الشرطة في بيان عبر منصة إكس أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن محاولة كلتا الحافلتين، القادمتين من اتجاهين متعاكسين، تجاوز مركبتين أخريين — شاحنة وسيارة — مما أدى إلى اصطدامهما وجهاً لوجه.

وأضاف البيان أن جميع الضحايا من ركاب الحافلتين المتسببتين في الحادث.







