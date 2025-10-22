الأربعاء 30 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 22 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أوغندا: 63 قتيلاً بحادث تصادم حافلتين

منذ 11 دقيقة
حادث تصادم مروع بين حافلتين

حادث تصادم مروع بين حافلتين

A A A
طباعة المقال

أعلنت الشرطة الأوغندية يوم الأربعاء أن 63 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب آخرون في حادث تصادم مروع بين حافلتين على أحد أكثر الطرق السريعة ازدحاماً في البلاد.
ووقع الحادث بعد منتصف الليل بقليل على الطريق الرابط بين العاصمة كمبالا ومدينة جولو شمالي أوغندا.
وأوضحت الشرطة في بيان عبر منصة إكس أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الحادث نجم عن محاولة كلتا الحافلتين، القادمتين من اتجاهين متعاكسين، تجاوز مركبتين أخريين — شاحنة وسيارة — مما أدى إلى اصطدامهما وجهاً لوجه.
وأضاف البيان أن جميع الضحايا من ركاب الحافلتين المتسببتين في الحادث.

 

 

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 31 يوليو 2025. رويترز
الإمارات تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار وانتقال مدني في السودان
أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات في سويسرا -رويترز
قرقاش: لا مكان للآراء المتطرفة في معالجة القضية الفلسطينية
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رويترز
زيلينسكي في السويد لإعلان اتفاق تصدير أسلحة مع شركة "ساب" الدفاعية

الأكثر قراءة

انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني
انفجار وادي زبقين يوقع ستة قتلى من الجيش اللبناني.. وترجيحات عن استدراج لـ"فخ"
جنود من الجيش الإسرائيلي قرب الحدود مع لبنان
فيديو لعملية برية إسرائيلية في لبنان.. وتدمير مرابض أسلحة لحزب الله!
المحروقات
تراجع جديد في أسعار المحروقات..