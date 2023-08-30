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أوكرانيا: أسقطنا كل الصواريخ والطائرات المسيرة التي أطلقتها روسيا

منذ ساعة واحدة
كييف

كييف

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قال الجنرال فاليري زالوجني قائد القوات المسلحة الأوكرانية الأربعاء إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت كل الصواريخ الروسية التي أطلقتها موسكو صوب بلاده خلال الليل وعددها 28 وأسقطت كذلك 15 من أصل 16 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا أيضا في ذات الفترة.

هذا وقال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو إن ما لا يقل عن شخصين قتلا وأصيب ثالث في هجوم على العاصمة الأوكرانية اليوم الأربعاء 30\8\2023، فيما سقط حطام أهداف دمرتها الدفاعات الجوية على عدد من المباني.

وأضاف على تطبيق تيليغرام أن السلطات عثرت على الجثتين في مبنى غير سكني وأن الثالث أصيب بشظايا زجاج.

وأفاد كليتشكو باشتعال النار في عدة مبان، ولم يوضح ما إذا كان الحطام من صواريخ أو طائرات مسيرة.

    المصدر :
  • رويترز

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