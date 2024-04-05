أوكرانيا: إسقاط 13 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا ليلاً

قال الجيش الأوكراني الجمعة إن سلاح الجو أسقط كل الطائرات المسيرة، وعددها 13، التي استخدمتها روسيا في هجوم الليلة الماضية على المناطق الجنوبية.

ودمر سلاح الجو طائرات شاهد المسيرة فوق مناطق زابوريجيا وأوديسا ودنيبروبتروفسك. كما استخدمت روسيا صاروخين من طرازي إس-300 وإس-400 وثلاثة صواريخ باليستية من طراز إسكندر-إم في الهجوم.

وذكرت مجموعة القوات الجنوبية في أوكرانيا عبر تطبيق تيليغرام إن إحدى الهجمات استهدفت البنية التحتية للطاقة في منطقة أوديسا لكن الدفاعات الجوية صدت كل الطائرات المسيرة الأربعة.

وجاء في البيان أن الحطام ألحق أضرارا بعدة مساكن وبمبان زراعية في زابوريجيا.

كما أفاد مسؤولون محليون بوقوع انفجارات جراء هجوم وقع في وقت متأخر من مساء أمس الخميس 4\4\2024 في مدينة خاركيف بشرق البلاد، وهي هدف متكرر للهجمات الروسية.

وقال حاكم المنطقة أوليه سينيهوبوف إن الهجوم ألحق أضرارا بأربع سيارات ومبنى من خمسة طوابق ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات حتى صباح اليوم الجمعة 5\4\2024.

وكثفت روسيا هجماتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا خلال الأسابيع القليلة الماضية بهدف تعطيل شبكة الكهرباء والطاقة في البلاد.