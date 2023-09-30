أوكرانيا: إسقاط 30 مسيرة في هجوم روسي جنوب البلاد

آثار القصف الروسي على أوكرانيا

أعلن مسؤولون في مناطق بوسط وجنوب أوكرانيا اليوم السبت، أن القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 30 من أصل 40 طائرة مسيرة إيرانية الصنع من طراز شاهد أطلقتها روسيا في هجوم خلال الليل على تلك المناطق.

وقالت القيادة العسكرية الجنوبية إن 20 مسيرة أسقطت في منطقة فينيتسيا بوسط البلاد وعشر طائرات مسيرة أخرى فوق منطقتي أوديسا وميكولايف في الجنوب.

وقالت ناتاليا هومينيوك المتحدثة باسم القيادة الجنوبية للتلفزيون الأوكراني إن روسيا واصلت هجومها على البنية التحتية للموانئ، ومنها تلك على نهر الدانوب. وأضافت أن موسكو كانت تحاول أيضا ضرب مرافق بنية تحتية حيوية في مناطق أخرى “للتأثير على الاقتصاد”.

تكثف روسيا هجماتها الجوية على البنية التحتية الأوكرانية لتصدير الحبوب على نهر الدانوب وفي ميناء أوديسا منذ يوليو تموز عندما انسحبت موسكو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة كان يسمح بالتصدير الآمن للحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال سيرهي بورزوف حاكم منطقة فينيتسيا إن إحدى منشآت البنية التحتية تعرضت للقصف في المنطقة مما تسبب في نشوب حريق قوي. ولم يذكر تفاصيل أخرى عن الأضرار.

كما قالت السلطات في منطقة خيرسون الجنوبية إن ثلاثة أشخاص أصيبوا بالمنطقة القريبة من الخطوط الأمامية والتي تتعرض بشكل متكرر لقصف مدفعي.