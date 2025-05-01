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أوكرانيا: اتفاق المعادن مع أمريكا علامة فارقة في العلاقات الثنائية

منذ 12 دقيقة
آخر تحديث: 1 - مايو - 2025 1:55 مساءً
وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها. رويترز

وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها. رويترز

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قال وزير الخارجية الأوكراني أندريه سيبيها اليوم الخميس إن صفقة المعادن التي جرى توقيعها مع الولايات المتحدة “تمثل علامة فارقة مهمة في الشراكة الاستراتيجية بين أوكرانيا والولايات المتحدة والتي تهدف إلى تعزيز اقتصاد أوكرانيا وأمنها”.

وقد وقعت الولايات المتحدة اتفاقا تاريخيا بشأن استغلال الموارد الطبيعية مع أوكرانيا أمس، بعد مفاوضات مكثفة، وذلك العاصمة الأمريكية واشنطن.

وقع عن الجانب الأمريكي وزير الخزانة سكوت بيسنت، وعن الجانب الأوكراني وزيرة الاقتصاد يوليا سفيريدينكو.

ونشرت وزارة الخزانة الأمريكية صورا على منصة إكس، وعلقت بأنه “في 30 أبريل، وقّعت الولايات المتحدة وأوكرانيا اتفاقيةً لإنشاء صندوق استثمار إعادة الإعمار الأمريكي الأوكراني.”

وأضافت الوزارة أن “هذه الشراكة الاقتصادية التاريخية تضاف بوضوح إلى التزام إدارة ترامب بأوكرانيا حرة وذات سيادة ومزدهرة.”

وتابعت “بموجب صفقة المعادن، يحظر على الدول والأفراد الذين مولوا الصناعة العسكرية الروسية المشاركة في إعادة إعمار أوكرانيا”.

وشدد وزارة الخزانة الأمريكية على أنه تقديرا للدعم المالي والمادي الكبير الذي قدمه شعب الولايات المتحدة للدفاع عن أوكرانيا، “تمكن هذه الشراكة الاقتصادية بلدينا من العمل معا والاستثمار لضمان أن تسهم أصولنا وقدراتنا المشتركة في تسريع التعافي الاقتصادي لأوكرانيا.”

ومن جانبها أعلنت الوزيرة الأوكرانية أن الاتفاق ينص على أن “جميع الموارد الموجودة على أراضي أوكرانيا تظل تحت ملكية وسيطرة كييف.”

وأضافت: “ستتولى أوكرانيا والولايات المتحدة إدارة صندوق الاستثمار بشكل مشترك، ولن يكون لأي من الطرفين قرار حاسم”.

    المصدر :
  • رويترز

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