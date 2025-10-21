أوكرانيا استهدفت مصنع كيماويات في روسيا بصواريخ ستورم شادو

قال الجيش الأوكراني في وقت متأخر من اليوم الثلاثاء، إنه استهدف مصنع كيماويات في منطقة بريانسك بجنوب روسيا وصفه بأنه بالغ الأهمية لمجهود موسكو الحربي، في هجوم شمل صواريخ ستورم شادو الفرنسية البريطانية التي تطلق من الجو.

وقالت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في بيان على تطبيق تليجرام للتراسل “نُفذت ضربة صاروخية وجوية ضخمة بأسلحة شملت صواريخ ستورم شادو التي أطلقت من الجو واخترقت نظام الدفاع الجوي الروسي”.

وأضافت “نعكف على تقييم نتائج الضربة”.

ووصفت هيئة الأركان المصنع بأنه “منشأة رئيسية” تنتج البارود والمتفجرات ووقود الصواريخ.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير على نحو مستقل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في منشور على تطبيق تليجرام مساء اليوم إنه في غضون أربع ساعات اليوم دمرت وحدات الدفاع الجوي التابعة لها 57 طائرة أوكرانية مسيرة فوق منطقة بريانسك.

ونادرا ما تعلن الوزارة عن أي أضرار ألحقتها أوكرانيا في الحرب التي بدأتها روسيا بغزوها الشامل في فبراير شباط 2022.

وقال ألكسندر بوجوماز، حاكم منطقة بريانسك، في منشور على تطبيق تليجرام إن أوكرانيا هاجمت المنطقة بطائرات مسيرة وصواريخ عصر اليوم. وأضاف أنه لم يصب أحد في الهجوم ولم ترد أنباء عن أضرار مادية.