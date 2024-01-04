أوكرانيا: استهدفنا وحدة عسكرية روسية في هجوم على القرم

أعلن ميكولا أوليشوك قائد القوات الجوية الأوكرانية اليوم الخميس، أن أوكرانيا هاجمت وحدة عسكرية روسية بالقرب من يفباتوريا في شبه جزيرة القرم التي تحتلها روسيا.

وكتب أوليشوك على تيليغرام “شكرا لطياري القوات الجوية وكل من خطط للعملية من أجل تنفيذ عمل قتالي متقن”، مشيرا إلى لقطة مصورة مأخوذة من وسائل إعلام محلية تفيد بأن الوحدة تعرضت للهجوم.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن قواتها أحبطت الهجوم الأوكراني.

بدورهم قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الخميس أن هجوما صاروخيا روسيا على مدينة كروبيفنيتسكي في وسط أوكرانيا أسفر عن مقتل شخص وإلحاق أضرار بمنشأتي طاقة وتسبب في انقطاع الكهرباء عن المدنيين والسكك الحديدية.

وذكرت الشركة الوطنية الأوكرانية لتشغيل شبكة الكهرباء (أوكرانرجو) على تطبيق تيليغرام للتراسل أن أحد الهدفين اللذين تعرضا للهجوم منشأة للإصلاحات ولتوليد الطاقة.

وأضافت أوكرانرغو “لم تتسبب الأضرار في أي انقطاع بالشبكة الرئيسية”.

ولم يتضح بعد نوع المنشأة الأخرى التي هوجمت، لكنها مرتبطة بشركة أخرى لتشغيل الكهرباء.

وقالت وزارة الطاقة في بيان منفصل إن أطقم الإصلاح تعمل على إعادة إمدادات الكهرباء التي انقطعت بسبب الهجوم لدى المستهلكين المحليين والسكك الحديدية.

وذكر الحاكم الإقليمي أندريه رايكوفيتش في إفادة أن من المحتمل أن روسيا استخدمت صاروخا من طراز إكس-59.

وقال رايكوفيتش “أُصيب أشخاص عاديون خلال عملهم… وللأسف، لقي عامل حتفه. عامل إصلاح سيارات بسيط”.

وأظهرت البيانات الرسمية أن ما لا يقل عن سبعة أُصيبوا. وأضاف رايكوفيتش على تيليجرام أن جميع من أصيبوا يعانون من إصابات بشظايا.

وتكثف روسيا هجماتها على أوكرانيا منذ نهاية العام تقريبا، إذ تطلق مئات الصواريخ من مختلف الطُرُز وطائرات مسيرة من طراز “شاهد” منذ 29 ديسمبر كانون الأول.