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أوكرانيا‭:‬ الصاروخ الروسي الجديد حلق 15 دقيقة وفاقت سرعته 13 ألف كيلومتر/الساعة

منذ 4 ساعات
آخر تحديث: 22 - نوفمبر - 2024 3:02 مساءً
حدود روسيا وأوكرانيا - تعبيرية

حدود روسيا وأوكرانيا - تعبيرية

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قالت المديرية العامة للمخابرات الأوكرانية اليوم الجمعة إن الصاروخ الروسي الذي أطلق على مدينة دنيبرو بأوكرانيا أمس حلق لمدة 15 دقيقة وتجاوزت سرعته القصوى 13 ألف كيلومتر في الساعة.

وأشار جهاز المخابرات في بيان إلى أن “مدة تحليق هذا الصاروخ الروسي من لحظة إطلاقه في منطقة أستراخان حتى سقوطه في مدينة دنيبرو كانت 15 دقيقة”، مضيفا أن الصاروخ كان “على الأرجح من منظومة صواريخ ’كيدر’”.

ووفقا للبيان “كان الصاروخ مزودا بستة رؤوس حربية، كل منها مزود بست ذخائر فرعية. وكانت السرعة في الجزء الأخير من المسار” تزيد على 13 ألف كيلومتر في الساعة.

هذا و أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الخميس، إطلاق روسيا صاروخا باليستيا فرط صوتي متوسط المدى من طراز “أوريشنيك” على منشأة عسكرية أوكرانية في مدينة دنيبرو.

وأشار بوتين، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي، إلى أن الضربة جاءت ردا على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية من طراز “أتاكمز”، وأخرى بريطانية من طراز “ستورم شادو”.

وأوضح الرئيس الروسي أن الهجوم يمثل ردا على التصعيد الغربي، محذرا من إمكانية استخدام مزيد من هذه الصواريخ، مع الالتزام بتحذير المدنيين مسبقا قبل أي هجمات مماثلة، واعتبر أن الغرب قد حوّل الصراع في أوكرانيا إلى نزاع ذي أبعاد عالمية.

    المصدر :
  • رويترز

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