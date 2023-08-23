أوكرانيا: بريغوجين وقع على وثيقة إعدامه عندما صدق "لوكاشينكو"

أشار المستشار في المكتب الرئاسي الأوكراني ميخايلو بودولياك في أول تعليق على حادثة مقتل قائد مجموعة “فاغنر” العسكرية الروسية الخاصة، إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “كان ينتظر اللحظة” للتخلص من بريغوجين.

وتابع بودولياك : “من الواضح أيضا أن بريغوجين وقع على مذكرة إعدام خاصة بحقه، في اللحظة التي صدق فيها ضمانات رئيس بيلاروسيا ألكساندر لوكاشينكو الغريبة، وكلمة الشرف السخيفة التي أطلقها بوتين”.

موضحاً أن “التصفية الواضحة لبريغوجين وقيادة فاغنر بعد شهرين من محاولة الانقلاب إشارة من بوتين إلى النخب الروسية قبل انتخابات عام 2024: احذروا! عدم الولاء يساوي الموت”.

وأضاف بودولياك: “هي أيضا إشارة إلى الجيش الروسي: لن يكون هناك أبطال من قوات العمليات الخاصة. إذا لم تكن المحكمة الأوكرانية، فستكون رصاصة من جهاز الأمن الفيدرالي”.

يشار إلى أن وكالة النقل الجوي الفيدرالية في روسيا أكد في وقت متأخر من مساء الأربعاء أن قائد مجموعة فاغنر العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين كان على متن الطائرة التي تحطمت في منطقة تفير وبالتالي وفاته.

ونشرت مؤسسة الطيران الفيدرالية الروسية “روس أفياتسا” قائمة بأسماء ضحايا تحطم الطائرة المدنية في مقاطعة تفير الروسية.

وبحسب المؤسسة، كان على متن الطائرة “قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين، ودميتري أوتكين، ويفغيني ماكاريان، وسيرغي بروبوستين، وألكسندر توتمين، وفاليري تشيكالوف، ونيكولاي ماتوسيف”.

وكان يقود الطائرة ليفشين أليكسي وكريموف روستان، والمضيفة راسبوبوفا كريستينا.