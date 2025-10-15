الأربعاء 23 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 15 أكتوبر 2025 |
أوكرانيا تأمر بإجلاء عشرات البلدات قرب كوبيانسك بسبب تصاعد الهجمات الروسية

منذ ساعتين
السلطات الأوكرانية
أعلنت السلطات الأوكرانية، أمس الثلاثاء، إخلاء عشرات البلدات الواقعة قرب مدينة كوبيانسك في منطقة خاركيف شمال شرقي البلاد، نتيجة تدهور الوضع الأمني جراء الهجمات الروسية المكثفة على المنطقة.

وقال أوليه سينيهوبوف، حاكم منطقة خاركيف، عبر تطبيق تيليغرام، إن السلطات طلبت من 409 عائلات تضم 601 طفل مغادرة 27 بلدة بشكل فوري. وأضاف أن الإجراء يهدف إلى حماية المدنيين وسط تصاعد القصف الروسي.

وفي وقت لاحق، أشار مسؤول محلي آخر إلى أن عدد البلدات التي يشملها الإجلاء ارتفع إلى 40، مع استمرار تدهور الأوضاع الميدانية.

وتتقدم القوات الروسية منذ أشهر نحو مدينة كوبيانسك، التي تعتبرها موسكو هدفًا استراتيجيًا رئيسيًا ضمن حملتها العسكرية غربًا عبر وسط وشرق أوكرانيا، في الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف.

    المصدر :
  • رويترز

