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أوكرانيا تبحث مع أمريكا استخدام الأصول الروسية المجمدة لإعادة الإعمار

منذ 5 دقائق
العقوبات الاقتصادية على روسيا (غيتي)

العقوبات الاقتصادية على روسيا (غيتي)

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قال محافظ البنك المركزي الأوكراني أندريه بيشني إن أوكرانيا أثارت مسألة الأصول الروسية المجمدة اللازمة لتغطية جهود إعادة إعمار البلاد مع وزارة الخزانة الأمريكية خلال اجتماع عقد في واشنطن أمس الأربعاء.

وبعد أن أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قواته إلى أوكرانيا عام 2022، حظرت الولايات المتحدة وحلفاؤها التعاملات مع البنك المركزي الروسي ووزارة المالية، مما أدى إلى تجميد حوالي 300 مليار دولار من الأصول السيادية الروسية.

وذكر بيشني، خلال فعالية على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين “هل هناك آلية للوصول إلى هذه الأصول وتحويلها إلى مصدر لتغطية خسائر وأضرار أوكرانيا وتعزيز صمودها؟ الإجابة بسيطة للغاية هي ’نعم’”.

وأوضح “خلال اجتماع أمس في وزارة الخزانة الأمريكية، حاول فريقنا تحريك هذه المسألة بشكل أكبر نحو مركز (الاهتمام)”، مضيفا أن الوفد الأوكراني يعتزم القيام بالمثل في اجتماع مع صندوق النقد الدولي غدا الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

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