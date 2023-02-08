أوكرانيا تتعهد بمحاكمة بوتين على إسقاط الطائرة الماليزية

قال المدعي العام الأوكراني أندريه كوستين (الأربعاء 8-2-2023) إن بلاده ستستخدم كل الآليات القانونية الدولية في محاولتها لمحاكمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إسقاط طائرة الخطوط الجوية الماليزية الرحلة 17 في شرق أوكرانيا في عام 2014.

وكتب كوستين على تويتر “صعوبة الحصول على الأدلة والحصانة الوظيفية لا تسمح بمحاكمة رئيس روسيا الاتحادية في المحاكم الوطنية… سنسعى لاستخدام كل الآليات القانونية الدولية الحالية لتقديمه للعدالة”.

وقال ممثلو ادعاء دوليون إنهم توصلوا إلى “دلائل قوية” على أن بوتين وافق على استخدام نظام صاروخي روسي أسقط رحلة الخطوط الجوية الماليزية في أوكرانيا لكن الدليل على تورطه ليس ماديا بقدر يكفي لإدانته جنائيا.

وتحطمت طائرة الركاب من طراز “بوينغ” أثناء رحلة من أمستردام إلى كوالالمبور في 2014 فوق شرق أوكرانيا. وقتل جميع الركاب الـ 298 الذين كانوا على متنها.

يقول فريق دولي للتحقيق إن الطائرة أُسقطت فوق منطقة النزاع المسلح مع الانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا بصاروخ أطلق من قاعدة عسكرية روسية، من أجل محاربة القوات الأوكرانية على الأرجح. لكن موسكو تنفي باستمرار أي تورط من جانيها.