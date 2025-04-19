أوكرانيا تتهم روسيا بخرق هدنة عيد القيامة

الحرب بين الجارتين روسيا وأوكرانيا مستمرة من دون حسم عسكري أو أفق لحل سياسي (أدوبي ستوك)

قال مسؤول أوكراني اليوم السبت إن القوات الروسية تواصل إطلاق النار على مواقع أوكرانية على الرغم من إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار خلال عيد القيامة.

وكتب أندريه كوفالينكو، رئيس مركز مكافحة المعلومات المضللة التابع لمجلس الأمن والدفاع القومي الأوكراني، على تيليجرام “يحاول الروس التظاهر بأنهم ’قوات حفظ سلام’ لكنهم رفضوا بالفعل وقف إطلاق النار غير المشروط في 11 مارس، وينفذون الآن عملية إعلامية يتحدثون فيها عن ’هدنة’ غير أنهم مستمرون في إطلاق النار دون توقف”.

وأضاف كوفالينكو “كل هذا بهدف تحميل أوكرانيا المسؤولية”.

يذكر أن، روسيا بدأت عملياتها العسكرية داخل الأراضي الأوكرانية يوم 24 فبراير2022، بعدما تلقت روسيا الكثير من التهديدات وأهمها انضمام كييف إلى حلف شمال الأطلسي «حلف الناتو» ومع مرور أشهر على تلك الحرب، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن ضم أول 4 أقاليم أوكرانية إلى روسيا وهي «جمهورية دونيتسك الشعبية، وجمهورية لوهانسك الشعبية، وخيرسون، وزابوريجيا»، وتم ذلك بحضور نواب البرلمان وممثلي الأقاليم.

وبالفعل صدق مجلس النواب الروسي «الدوما» على انضمام تلك الأقاليم، ومع بداية الهجمات الروسية قامت الدول الغربية بفرض عقوبات على موسكو، بهدف وقف هذا الحرب، لكن روسيا استمرت ولم تبال بأحد، بل هي من قامت بفرض عقوبات على الدول التي لم تؤيد موقفها في الحرب على أوكرانيا.

وشنت القوات الروسية في 22 مارس/ آذار 2024 أكبر ضربة على البنية التحتية لشبكة الكهرباء خلال غزوها لأوكرانيا المستمر منذ أكثر من عامين، مما تسبب في أضرار جسيمة وانقطاع للتيار الكهربائي على نطاق واسع.