أوكرانيا تتوقع طفرة في إنتاج الطائرات المُسيرة

قال وزير الدفاع الأوكراني أولكسي ريزنيكوف قوله، الأحد، إن كييف تعتزم زيادة إنتاج الطائرات المُسيرة في وقت مبكر من هذا الخريف مع شنها مزيدا من الهجمات بهذه الطائرات على أراض روسية.

وزادت وتيرة هذه الهجمات في الأسابيع القليلة الماضية، إذ ضربت العشرات منها روسيا في وقت واحد في بعض الأيام، ووصلت حتى مدينة بسكوف غرب البلاد، على بعد نحو 600 كيلومترا من أوكرانيا.

وتستخدم كييف الطائرات المسيرة لمهاجمة المطارات والسفن والجسر المؤدي إلى شبه جزيرة القرم.

وقال ريزنيكوف لوكالة الأنباء ألأوكرانية الحكومية “أعتقد أن هذا الخريف سيشهد طفرة في إنتاج طائرات مسيرة أوكرانية مختلفة، طائرة وعائمة وزاحفة، إلخ، وسيواصل ذلك النمو من حيث الحجم”.

وأوضح أن أحد أسباب نمو الإنتاج هو أن السلطات خففت لوائح وقوانين مختلفة.

وأضاف “لذلك أعدنا صياغة اللوائح… وتبسيط العمليات. وأعتقد أننا نجحنا أيضا في ذلك ومنحنا الفرصة لمثل هذه الزيادة (في الإنتاج) لا سيما لمصنعي الطائرات المسيرة”.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية يوم الجمعة أنها دمرت في المجمل 281 طائرة مسيرة أوكرانية على مدى الأسبوع الماضي، بينها 29 طائرة فوق المناطق الغربية من روسيا.

وهاجمت أوكرانيا عدة مطارات في عمق روسيا ووسط موسكو وقواعد عسكرية في كل من شبه جزيرة القرم المحتلة وفي مناطق قريبة من الحدود الأوكرانية.

وعادة ما يتحدث المسؤولون الأوكرانيون قليلا أو لا يتحدثون بالمرة عن الهجمات على أهداف روسية لكنهم يقولون إن تدمير البنية التحتية الروسية أمر حيوي للمجهود الحربي لبلادهم.