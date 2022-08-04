أوكرانيا تتوقع وصول أول سفينة لنقل الحبوب غدا الجمعة

قال متحدث باسم إدارة منطقة أوديسا الأوكرانية إن من المتوقع وصول سفينة بضائع سائبة تركية إلى ميناء تشورنومورسك المطل على البحر الأسود غدا الجمعة لتكون أول سفينة تصل إلى ميناء أوكراني منذ الغزو الروسي.

وكتب المتحدث سيرهي براتشوك على تيليجرام في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء “السفينة التركية أوسبريس، التي ترفع علم ليبيريا، تتجه من مضيق الدردنيل إلى ميناء تشورنومورسك”.

وأضاف “ستكون هذه أول سفينة تصل لموانئنا… منذ 24 فبراير (لنقل) صادرات الحبوب الأوكرانية”.

وقال شاهد من رويترز إنه حتى بعد ظهر اليوم الخميس كانت السفينة أوسبريس ترسو في بحر مرمرة على مسافة كيلومتر واحد قبالة الساحل الآسيوي لإسطنبول، إلى جانب سفن أخرى تنتظر عبور مضيق البوسفور إلى البحر الأسود.

يأتي هذا الإعلان بعدما توسطت الأمم المتحدة وتركيا في اتفاق بين روسيا وأكرانيا لتخفيف أزمة الغذاء العالمية.

ومن المقرر أن تُبحر أول سفينة تحمل حبوبا أوكرانية من مدينة أوديسا الساحلية يوم الاثنين.