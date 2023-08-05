أوكرانيا تتوقّع محادثات "صعبة" في السعوديّة.. وروسيا "تُراقب"!

شدد رئيس الوفد الأوكراني أندريه يرماك، على أنّ المحادثات التي تبدأ في السعودية، مطلع الأسبوع، لإيجاد تسوية سلمية لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا ستكون صعبة، لكنّ كييف تعول على إقناع المزيد من الدول بدعم صيغتها للسلام.

وقال يرماك، مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ومبعوثه الرئيسي للمحادثات، في وقت متأخر أمس الجمعة، في مقابلة تلفزيونية نُشرت على تطبيق تيليغرام: “أتوقع أن تكون المحادثات صعبة”.

هذا تأمل أوكرانيا وحلفاؤها أن يتفق الاجتماع الذي يعقد في جدة لمستشاري الأمن القومي وغيرهم من كبار المسؤولين من حوالي 40 دولة، ليس من بينها روسيا، على مبادئ أساسية حول كيفية إنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وفيما يستبعد الاجتماع روسيا، قال الكرملين إنه “سيراقب” المحادثات. بينما قالت الصين، التي تربطها علاقات وثيقة مع روسيا، أمس الجمعة، إنها سترسل لي هوي، المبعوث الخاص لشؤون أوراسيا للمشاركة في المحادثات.

ويقول المسؤولون الأوكرانيون والروس والدوليون إنّه لا يوجد أي احتمال لإجراء محادثات سلام مباشرة بين أوكرانيا وروسيا في الوقت الحالي، إذ تستمر الحرب مستعرة، فيما تسعى كييف لاستعادة أراضيها من خلال هجوم مضاد.

لكن أوكرانيا تهدف أولًا إلى بناء تحالف أكبر للدعم الدبلوماسي يتجاوز داعميها الغربيين الأساسيين، من خلال التواصل مع دول الجنوب العالمي مثل الهند والبرازيل وجنوب إفريقيا، والتي ظل الحياد هو الموقف المعلن للعديد منها.

وقال زيلينسكي إنه يأمل في أن تؤدي المبادرة إلى “قمة سلام” لزعماء العالم هذا الخريف لتأييد المبادئ، على أساس صيغته الخاصة للتسوية المكونة من عشر نقاط. فيما ترفض موسكو صيغة زيلينسكي للسلام.