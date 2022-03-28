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أوكرانيا: تحرير ضاحية إربين التابعة لكييف

منذ 13 ساعة
القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية

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أعلن وزير الداخلية الأوكراني دينيس موناستيرسكي أن القوات الأوكرانية “حرّرت” إربين، إحدى ضواحي كييف.

وقال في تصريحات متلفزة: “في الحقيقة، يجري التالي بالتوازي: القوات المسلّحة تتقدّم والشرطة تتقدّم ويجري فورا تمشيط الشوارع بشكل كامل.. لذلك، فإن المدينة تحرّرت الآن، لكن ما زال التواجد فيها خطيرا”.

وفي سياق آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الاثنين، إلى أن المنظمة الدولية تسعى إلى وقف إطلاق نار إنساني بين موسكو وكييف، فيما ترتفع حصيلة قتلى الحرب بينهما.

وقال غوتيريش لصحافيين في مقر الأمم المتحدة في نيويورك إنه طلب من مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث “البحث فورًا مع الأطراف المعنية في الاتفاقات المحتملة والترتيبات لوقف إطلاق نار إنساني في أوكرانيا”.

وأشار إلى أن غريفيث سيعود من كابول حيث يتواجد حاليًا، لافتًا إلى أنه “يأمل بأن يتمكن (غريفيث) من الذهاب إلى موسكو وكييف بأسرع وقت ممكن”.

    المصدر :
  • وكالات

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