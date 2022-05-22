أوكرانيا تحظر رمزي الحرب الروسية "زد" و"في"

حظر البرلمان الأوكراني يوم الأحد رمزي “زد” و”في” (z – v) اللذين يستخدمهما الجيش الروسي للترويج لحربه في أوكرانيا، لكنه وافق على دعوة الرئيس فولوديمير زيلينسكي للسماح باستخدامهما لأغراض تعليمية أو تاريخية.

أعلن ياروسلاف جيليزنياك، عضو البرلمان من المعارضة، هذا القرار عبر تطبيق تيليyرام، قائلا إن 313 نائبا من إجمالي 423 عضوا بالبرلمان صوتوا لصالح هذا القرار.

كان زيلينسكي قد استخدم حقه في رفض مسودة سابقة من مشروع القانون ودعا إلى السماح برمزي “زد” و”في” للعرض في المتاحف والمكتبات والمصنفات العلمية والكتب المدرسية وما شابه ذلك.

ولا يوجد أي من هذين الحرفين في الأبجدية الروسية، لكن تم استخدامهما على نطاق واسع، لا سيما على المركبات والمعدات العسكرية الروسية، للترويج لأهداف الصراع.

ويحظر القانون الجديد إنشاء منظمات غير حكومية تستخدم رمزي الحرب الروسية أو تقوض سيادة أوكرانيا.

كما مدد البرلمان الأوكراني اليوم الأحد فترة فرض الأحكام العرفية في البلاد 90 يوما أخرى أو حتى 23 أغسطس آب.

يشار إلى أنه وحسب صحيفة الغارديان البريطانية، فإن النظرية الأكثر شيوعا التي يستخدمها الخبراء العسكريون لشرح الرسائل من وراء هذه الرموز هي أنها كُتبت وفقا للمناطق التي تتمركز فيها القوات الروسية، مع احتمال أن يكون معنى “زد” اختصارا لعبارة “زاباد” (Zapad) التي تعني “غرب” بالروسية.

في المقابل، يعتقد آخرون أن هذه الرموز رسمت في محاولة لتجنب النيران الصديقة، وتكهن بعض الخبراء العسكريين الروس الموالين للكرملين بأن الحرف “زد” يشير إلى اسم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والحرف “في” (V) إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.