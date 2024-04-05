أوكرانيا تدمر 6 طائرات حربية بهجوم نوعي على قاعدة موروزوفسك الروسية

قال مصدر بالمخابرات الأوكرانية لرويترز (الجمعة 5-4-2024) إن أوكرانيا شنت هجوما على قاعدة موروزوفسك الجوية العسكرية الروسية في منطقة روستوف ودمرت ست طائرات حربية روسية في عملية مشتركة نفذها جهاز الأمن الأوكراني والجيش.

ولم يتسن لرويترز التحقق بصورة مستقلة من هذا الادعاء. ولم يوضح المصدر كيف نُفذ الهجوم، وأصيبت ثماني طائرات حربية أخرى بأضرار.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع في وقت سابق قولها إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت الليلة الماضية 53 طائرة مسيرة أوكرانية معظمها فوق منطقة روستوف.

وقال المصدر إن قاعدة موروزوفسك الجوية تستخدمها القوات الجوية الروسية لتشغيل القاذفات التكتيكية من طراز سوخوي سو-24 وسو-24إم لإطلاق قنابل موجهة على الجيش الأوكراني والبلدات والمدن الواقعة على خطوط المواجهة.

وكثفت أوكرانيا بشكل كبير هجماتها بطائرات مسيرة على أهداف في روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، مع التركيز على مصافي النفط في محاولة لتقليل إيرادات النفط الروسية.

وقال مسؤول حكومي كبير لرويترز في وقت سابق هذا العام إن أوكرانيا تأمل في إنتاج آلاف الطائرات المسيرة بعيدة المدى في عام 2024، في إطار برنامج دفاعي مهم في حربها مع روسيا.