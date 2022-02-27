أوكرانيا ترفض مفاوضات “مينسك” والطيران الروسي ممنوع في أوروبا

أعلن الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلنسكي” رفض بلاده اجراء محادثات مع روسيا في العاصمة البيلاروسية كاشفا ان بلاده مستعدة للمحادثات في أي مدينة أخرى لكن ليس مينسك التي شكلت قاعدة خلفية لغزو بلاده. ونشرت وسائل اعلام غربية أن أوكرانيا رفضت العرض الروسي باجراء مفاوضات في مينسك.

وفي كلمة متلفزة قال زيلنسكي: “مستعدون أن نجري محادثات مع روسيا في اسطنبول او وارسو أو اي عاصمة أخرى، لكن لن نجري المفاوضات في مينسك التي شكلت قاعدة لدخول القوات الروسية الى بلادنا”.

وكان رئيس بيلاروسيا قد دعا أوكرانيا في وقت سابق إلى التفاوض مع روسيا، محذّرا أن العاصمة الأوكرانية ستفقد كيانها في حال لم تقبل بعرض المفاوضات.

وفي السياق، علّق مستشار الرئيس الأوكراني على دعوات بيلاروسيا المصطحبة بتحذيرات قائلا : “لا نريد إلا مفاوضات حقيقية دون إنذارات”.

قتال شوارع في خاركيف

وفيما رفض الجانب الأوكراني اجراء المفاضات في مينسك، تتواصل المعارك الميدانية في مدينة “خاركيف”، حيث تتحدث معلومات صحافية عن قتال شوارع في المدينة، ووثقت مقاطع فيديو انتشرت على الإتنرنت، الأحد، مشاهد من الاشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة بين الجنود الروس الذين اقتحموا المدينة والمدافعين عنها.

وفي السياق، أعلن مستشار الرئيس الأوكراني عن تدمير عربات روسية قائلا: “دمرنا نصف عربات النقل الروسية التي دخلت مدينة خاركيف”.

وانتشر مقطع فيديو يظهر هجوما اوكرانيا على رتل من العربات التابعة للجيش الروسي.

انفجار ضخم هزّ كييف

أما في العاصمة الأوكرانية، فتستمر العمليات العسكرية أيضا فيما يلوذ المواطنون بالملاجئ هربا من الانفجارات، وفي آخر التطورات أفاد مندوب قناة العربية بسماع دوي انفجار ضخم هزّ المدينة.

كذلك، نشرت “العربية” مقطع فيديو على تويتر يوثّق لحظة وقوع الانفجار من دون نشر تفاصيل عن اسباب الانفجار والمكان الذي استهدفه.

أوروبا تحجب الطيران الروسي عن أجوائها

وتتزامن هذه التطورات السريعة مع خطوات تصعيد أوروبية ضد روسيا، في محاولة لتضييق الخناق على روسيا ودعم أوكرانيا.

اذ تستمر دول اوروبية في الاعلان عن حجب الطائرات الروسية عن أجوائها، حيث انضمت إيرلندا مؤخرا بعدما أعلنت عن تعليق رحلات الطيران الروسي.

بدورها، أعلنت الدنمارك اغلاق مجالها الجوي أمام الطيران الروسي، كما انضمت اليهما بلجيكا التي أعلنت بدورها عن إغلاق مجالها الجوي أمام الرحلات الروسية.

أمّا السويد، فقد أبدى مسؤول استعداد بلاده لإغلاق المجال الجوي أمام الرحلات الروسية أيضا لتنضمّ بذلك الى المانيا التي قررت منع الطيران الروسي عبر أراضيها ابتداء من اليوم.

كذلك انضمت ايطاليا الى جاراتها الاوروبية بعدما أعلنت رسميا إغلاق الأجواء أمام رحلات الطيران الروسية .