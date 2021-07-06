أوكرانيا تستعد لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة مع الناتو

في خطوة قد تثير استفزاز روسيا،تستعد أوكرانيا والولايات المتحدة وبولندا وليتوانيا ستجري هذا الشهر لإجراء تدريبات مشتركة غربي البلاد.

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن تدريبات “السيوف الثلاثة – 2021” ستجري في ميدان “يافور” بمقاطعة لفوف بمشاركة أكثر من 1200 عسكري وأكثر من 200 آلية عسكرية في الفترة من 17 حتى 31 يوليو، وأن وحدة من لواء 80 للقوات الهجومية المنقولة جوا هي التي ستمثل أوكرانيا فيها.

وأشارت الهيئة في بيان نشر على صفحتها في “فيسبوك” أن المناورات المعلن عنها هي الأولى من نوعها وتعتبر “استمرارا لبرنامج الشراكة العسكرية الدولية” بين ليتوانيا وبولندا وأوكرانيا. وبحسب هيئة الأركان الأوكرانية فإن الهدف من تدريبات “السيوف الثلاثة – 2021” هو تحسين مهارات العسكريين الدفاعية “لضمان أمن شرق ووسط أوروبا. وأضاف البيان أن التدريبات من شأنها أن تساعد أوكرانيا في إصلاح قواتها العسكرية وتحسين تعاونها مع الناتو.

كما يتوقع أن تبدأ في مقاطعة نيقولاييف (جنوب غرب أوكرانيا) بعد أيام تدريبات “هراوة القوزاق – 2021” الأوكرانية البريطانية التي ستشارك فيها أيضا وحدات من الدنمارك والسويد وكندا والولايات المتحدة.

والأسبوع الماضي بدأت أوكرانيا والولايات المتحدة تدريبات “سيبريز” العسكرية في مياه البحر الأسود وعلى ساحلها الأوكراني، بمشاركة أكثر من 30 دولة.