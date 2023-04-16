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أوكرانيا تستعيد 130 عسكريا في صفقة لتبادل الأسرى بمناسبة عيد القيامة

منذ 36 ثانية
علما أوكرانيا وروسيا

علما أوكرانيا وروسيا

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قال مسؤول رفيع بالرئاسة الأوكرانية (الأحد 16-4-2023) إن 130 أسيرا أوكرانيا أُطلق سراحهم وأُعيدوا إلى ديارهم في “تبادل كبير للأسرى بمناسبة عيد القيامة” الذي يحتفل به المسيحيون الأرثوذوكس اليوم الأحد.

وأجرت القوات الأوكرانية والروسية عمليات تبادل متكررة للأسرى خلال الغزو الذي بدأ قبل 14 شهرا. وسيطرت روسيا مساحات كبيرة من الأراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها.

وقال أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عبر تطبيق تيليجرام “لقد حدث (التبادل) على عدة مراحل خلال الأيام القليلة الماضية”.

ولم يتضح عدد الروس الذين أُعيدوا في المقابل.

وأوضح يرماك أن من بين العائدين عناصر من الجيش وحرس الحدود والحرس الوطني وبحارة وموظفين في حرس الحدود.

وهذه هي ثاني عملية تبادل كبيرة للأسرى في غضون أسبوع. وأعلنت روسيا وأوكرانيا يوم الاثنين الماضي أنهما نفذتا عملية تبادل شملت إطلاق سراح 106 أسرى حرب روس مقابل مئة أوكراني.

وأعلنت أوكرانيا يوم الجمعة أنها استعادت رفات 82 من جنودها من أراض تسيطر عليها روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

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