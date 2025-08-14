الخميس 20 صفر 1447 ﻫ - 14 أغسطس 2025 |
أوكرانيا تستعيد 84 أسيراً في أحدث عملية تبادل مع روسيا

منذ 17 ثانية
أسرى حرب من الأوكرانيين في مكان غير محدد بعد عودتهم من روسيا في صورة من صورة نشرها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي-رويترز

قال مسؤولون أوكرانيون الخميس إن كييف استعادت 84 أسير حرب في أحدث عملية تبادل مع روسيا شملت عشرات المدنيين، من بينهم واحد على الأقل اُحتجز لأكثر من عشر سنوات.

وقالت اللجنة الحكومية الأوكرانية المعنية بأسرى الحرب إن العملية التي جرت اليوم شملت تبادل 33 جنديا و51 مدنيا، وأضافت أن أحد السجناء قضى أكثر من أربعة آلاف يوم في الأسر.

وكان من بين المعتقلين معلم في مدرسة ابتدائية أسر على يد الانفصاليين المدعومين من روسيا عام 2019.

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على منصة إكس “من بين المدنيين المفرج عنهم اليوم محتجزون لدى الروس منذ أعوام 2014 و2016 و2017. ومن بين العسكريين المفرج عنهم اليوم مدافعون عن ماريوبول”.

وتنفذ كييف وموسكو عمليات تبادل أسرى باستمرار خلال الحرب الدائرة منذ ثلاثة أعوام ونصف العام، على الرغم من عدم توقف القتال. وتمكنت أوكرانيا من إعادة أكثر من خمسة آلاف أسير حرب منذ أن شنت موسكو حربها في فبراير شباط 2022.

    المصدر :
  • رويترز

