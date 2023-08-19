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أوكرانيا تستهدف مطارًا عسكريًا روسيًا.. وزيلينسكي يُعلن "يوم ألم وفقد" في تشيرنيهيف

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 19 - أغسطس - 2023 1:49 مساءً
قصف على أوكرانيا- أرشيفية

قصف على أوكرانيا- أرشيفية

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت، أنّ طائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مطارًا عسكريًا في منطقة نوفغورود الروسية، شمال غربي موسكو، مما أدى إلى نشوب حريق وألحق أضرارًا بطائرة حربية.

وقالت الوزارة إنّ الهجوم لم يسفر عن إصابات، ووصفته بأنه “هجوم إرهابي”، وأضافت أن الحريق تم إخماده بسرعة.

بالمقابل، كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم السبت، أنّ قتلى ومصابين سقطوا بعد ضربة صاروخية روسية على ميدان في وسط مدينة تشيرنيهيف، شمال أوكرانيا.

وقال زيلينسكي في منشور على تيليغرام تضمن لقطات تُظهر آثار الضربة: “قصف صاروخ روسي وسط المدينة.. مدينتنا تشيرنيهيف”.

وأردف: “يوم سبت عادي، حولته روسيا إلى يوم ألم وفقد. هناك قتلى.. هناك مصابون”.

وفيما لم يذكر زيلينسكي عددًا للضحايا، أعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية في وقت لاحق مقتل 5 أشخاص وإصابة 37 في هجوم صاروخي روسي على تشيرنيهيف.

وأضافت الوزارة أن أشخاصًا كانوا في طريقهم إلى كنيسة للاحتفال بمناسبة دينية عندما وقعت الضربة، مشيرة إلى أن المصابين بينهم 11 طفلًا.

    المصدر :
  • رويترز

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