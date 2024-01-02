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أوكرانيا تصدر 13 مليون طن من البضائع عبر ممر البحر الأسود

منذ 46 دقيقة
علم أوكرانيا

علم أوكرانيا

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قال نائب رئيس الوزراء الأوكراني أولكسندر كوبراكوف الثلاثاء إن بلاده صدرت 13 مليون طن من البضائع عبر ممر الشحن في البحر الأسود.

وكتب كوبراكوف على منصة التواصل الاجتماعي إكس أنه رغم الهجمات الممنهجة على البنية التحتية في الموانئ، استقبلت الموانئ 430 سفينة للتحميل عبر الممر الأوكراني.

وفي وقت سابق قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة نشرتها مجلة إيكونوميست إن فكرة فوز روسيا في الحرب المستمرة منذ عامين تقريبا هي مجرد “شعور” وإن موسكو ما زالت تعاني من خسائر فادحة في ساحة المعركة.

وقال زيلينسكي أيضا إنه لا توجد علامات حقيقية على اهتمام روسيا بالسلام، وإن أي مؤشر على رغبتها في إجراء محادثات يدل على نفاد الأسلحة والجنود منها.

وأضاف للمجلة “لا أرى إلا خطوات دولة إرهابية”.

ومضى يقول إن ضرب القوة الروسية في شبه جزيرة القرم له أهمية شديدة لتقليص الهجمات على أوكرانيا تماما مثل أهمية الدفاع عن المدن في شرق البلاد.

    المصدر :
  • رويترز

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