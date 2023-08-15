أوكرانيا تعتزم بناء تحصينات جديدة على الحدود مع روسيا وبيلاروسيا

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، اليوم الثلاثاء، أنّ الحكومة تعتزم بناء تحصينات جديدة وبنية تحتية عسكرية في المناطق الشمالية الشرقية المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا، بتكلفة تقارب 35 مليون دولار.

وقال شميهال على تطبيق تيليغرام: “بناء على طلب خاركيف وتشرنيهيف.. نخصص 911.5 مليون هريفنيا (24.7 مليون دولار) لخاركيف و363 مليونًا (9.8 مليون دولار) لتشرنيهيف لتشييد بنى هندسية عسكرية وتحصينات”.

ووقع جزء من منطقة تشرنيهيف المتاخمة لروسيا وبيلاروسيا تحت الاحتلال في بداية الغزو الروسي الشامل في فبراير/ شباط 2022، ولكن تم تحريرها لاحقًا.

ودعمت بيلاروسيا، الحليف الأقرب للكرملين، الغزو الروسي من البداية وفتحت حدودها أمام القوات الروسية الزاحفة للعاصمة الأوكرانية كييف.

كما فتحت مينسك أبوابها لاستقبال مقاتلين من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة الذين كان انتقالهم إلى بيلاروسياجزءا من اتفاق أنهى محاولتهم التمرد في يونيو/ حزيران. ولا تزال منطقة خاركيف الشرقية، المتاخمة لإقليم بيلغورود الروسي، محتلة جزئيًا وكانت موقعًا لقتال نشط في الأسابيع الأخيرة.

ومنذ تحرير أراض أوكرانية، تعمل كييف بنشاط على بناء تعزيزات دفاعية على حدودها لمنع التعرض للغزو مرة أخرى. وتحتفظ بقوة كبيرة في الشمال.

وتسيطر القوات الروسية على مساحات شاسعة من جنوب أوكرانيا وشرقها.