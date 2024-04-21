أوكرانيا تعلن استهداف سفينة إنقاذ روسية بشبه جزيرة القرم

أعلن الجيش الأوكراني اليوم الأحد أنه ألحق أضرارا بسفينة إنقاذ روسية تعمل منذ فترة طويلة بعد أن شن هجوما عليها في مدينة سيفاستوبول، مقر أسطول البحر الأسود الروسي في شبه جزيرة القرم المحتلة.

وقال المتحدث باسم البحرية الأوكرانية دميترو بليتينشوك إن السفينة (كومونا) تعرضت للقصف في خليج سيفاستوبول صباح اليوم الأحد، وإنه “من الواضح أنها لم تعد في حالة تسمح لها بتنفيذ المهام”.

وقالت القوات المسلحة الأوكرانية في منشور على تيليجرام إن السفينة التي بدأ تشغيلها في 1913 هي واحدة من أقدم السفن التي تديرها البحرية الروسية.

وذكرت تقارير إخبارية أن السفينة أُرسلت ضمن عملية إنقاذ عندما أغرقت القوات الأوكرانية سفينة موسكفا التابعة للأسطول الروسي في أبريل نيسان 2022.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى نجاح الجيش في مهاجمة الأسطول الروسي المتمركز في شبه جزيرة القرم خلال الحرب مع روسيا المستمرة منذ ما يقرب من 26 شهرا.

واستولت روسيا على شبه جزيرة القرم وضمتها إليها في 2014.

وقال بليتينشوك في وقت سابق من هذا الشهر إن العمليات الأوكرانية أوقفت نحو ثلث الأسطول الروسي عن العمل منذ بداية الحرب.

وفي وقت سابق في اليوم، قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم مدينة سيفاستوبول الذي عينته روسيا إن القوات الروسية صدت هجوما صاروخيا مضادا للسفن على إحدى سفنها في المدينة.

وأضاف رازفوزاييف أن الشظايا المتساقطة تسببت في نشوب حريق صغير لكنه أُخمد على الفور.