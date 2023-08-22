أوكرانيا تعلن السيطرة على قرية استراتيجية في الجنوب

قالت أوكرانيا، الثلاثاء، إن قواتها دخلت قرية روبوتين الاستراتيجية في جنوب شرق البلاد في ما يحتمل أن يكون تقدما كبيرا في هجومها المضاد ضد القوات الروسية.

وذكرت هانا ماليار نائبة وزير الدفاع على تطبيق المراسلة تيليجرام أن الجنود الأوكرانيين ينظمون إجلاء المدنيين بعد دخولهم إلى روبوتين لكنهم ما زالوا يتعرضون لإطلاق النار من القوات الروسية.

وكتب الجنرال أولكسندر تارنافسكي قائد القوات الأوكرانية في الجنوب على تيليجرام تحت صورة جندي داخل دبابة “جنودنا في قرية روبوتين”.

وتقع القرية على بعد عشرة كيلومترات إلى الجنوب من بلدة أوريخيف على خط المواجهة في منطقة زابوريجيا على طريق مهم باتجاه توكماك، وهي محور للسكك الحديدية والطرق البرية تحتله روسيا.

ومن شأن الاستيلاء على توكماك أن يكون علامة فارقة إذ تضغط القوات الأوكرانية جنوبا باتجاه بحر آزوف في إطار حملة عسكرية تهدف إلى تقسيم قوات الاحتلال الروسية.