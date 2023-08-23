الأربعاء 7 صفر 1445 ﻫ - 23 أغسطس 2023 |
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أوكرانيا تعلن السيطرة على قرية روبوتين بمنطقة زابوريجيا

منذ 40 دقيقة
عناصر من الجيش الأوكراني

عناصر من الجيش الأوكراني

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قال الجيش الأوكراني، الأربعاء، إن القوات الأوكرانية رفعت علم البلاد في قرية روبوتين في منطقة زابوريجيا بجنوب البلاد لكن لم يتضح إذا كانت القوات قد حررت القرية بأكملها من سيطرة القوات الروسية.

وجاء في تدوينة لقناة اللواء الميكانيكي المنفصل السابع والأربعين على تيليجرام “يوم تاريخي! رفع جنود اللواء الميكانيكي المنفصل السابع والأربعين علم أوكرانيا في قرية روبوتين، في واحدة من أكثر المناطق سخونة – ميليتوبول”.

وتسعى كييف إلى استعادة مدينة ميليتوبول الاستراتيجية في الجنوب ضمن هجومها المضاد على القوات الروسية.

    المصدر :
  • رويترز

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