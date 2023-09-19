أوكرانيا تعلن تدمير صاروخ باليستي و27 مسيّرة روسية

قال سلاح الجو الأوكراني عبر منصة تيليجرام إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت صاروخا باليستيا واحدا من طراز إسكندر و27 من إجمالي 30 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا على الأراضي الأوكرانية في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء.

وأضاف السلاح أنه تم تدمير مسيرات من طراز شاهد إيرانية الصنع في مناطق جنوب أوكرانيا ووسطها وغربها، في حين أطلق الصاروخ في اتجاه كريفي ريه بوسط البلاد.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير بشكل مستقل.

انفجارات تهز لفيف

هزت انفجارات مدينة لفيف بغرب أوكرانيا في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء، إذ قال مسؤولان بالمنطقة إن الهجوم الروسي أصاب رجلا وتسبب في حريق كبير بأحد المستودعات الصناعية.

وقال مكسيم كوزيتسكي حاكم منطقة لفيف على تيليجرام “تم العثور على امرأة ورجل تحت الأنقاض في لفيف.. المعلومات الأولية تشير إلى أن المرأة لم تصب بأذى. الرجل في حالة خطيرة”.

ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل. ولم يعرف حتى الآن حجم الهجوم وحجم الأضرار بالكامل. وليس يكن هناك تعليق من روسيا بعد.