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أوكرانيا تعلن قصف موقع قيادة روسي في بيلغورود بنجاح

منذ 13 ساعة
جنود أوكرانيون يطلقون مدفع هاوتزر ذاتي الدفع باتجاه القوات الروسية -رويترز

جنود أوكرانيون يطلقون مدفع هاوتزر ذاتي الدفع باتجاه القوات الروسية -رويترز

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قالت أوكرانيا اليوم الأربعاء إن موقعا للقيادة الروسية في بلدة جوبكين في منطقة بيلجورود الروسية على بعد نحو 168 كيلومترا من الحدود “تم ضربه بنجاح”.

ورد ذلك في بيان أصدرته المخابرات العسكرية الأوكرانية يأتي بعد يوم من استخدام أوكرانيا لمنظومة الصواريخ التكتيكية الأمريكية (أتاكمز) لقصف ترسانة روسية.

لكن البيان لم يحدد الجهة التي نفذت الهجوم ولا توقيت تنفيذه ولا نوع السلاح المستخدم فيه.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أنها اعترضت 44 طائرة مسيرة أطلقتها القوات المسلحة الأوكرانية ليلا، منها ثلاث فوق منطقة بيلجورود.

    المصدر :
  • رويترز

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