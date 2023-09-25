أوكرانيا تعلن مقتل قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود

أعلنت أوكرانيا، الإثنين، أنها قتلت قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود جراء الضربة الصاروخية التي شنتها، الجمعة، على مقر قيادة الأسطول بمدينة سيفاستوبول الساحلية في القرم، حسبما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت القوات الأوكرانية الخاصة على تلغرام: “قُتل 34 ضابطا، من بينهم قائد الأسطول الروسي في البحر الأسود” بعد ضربة صاروخية.

وكانت كييف قد أعلنت، السبت، أن عشرات الأشخاص، من بينهم “شخصيات قيادية في البحرية الروسية” قتلوا أو جُرحوا في الهجوم على مقر قيادة أسطول البحر الأسود الروسي.

ولم تعلن موسكو عن مقتل أي من قواتها في الأسطول جراء الضربة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية ذكرت في بيان على تلغرام، مقتل جندي جراء الضربة، الجمعة، ثم عادت وأوضحت أنه مفقود.

وتؤدي شبه جزيرة القرم الأوكرانية التي ضمتها موسكو في 2014، ومدينة سيفاستوبول حيث المقر العام للأسطول المستهدف، دورا أساسيا في الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا، سواء لناحية تأمين الإمدادات لقوات الاحتلال الروسية في جنوب أوكرانيا، أو في تنفيذ ضربات صاروخية.

وكثفت أوكرانيا خلال الأسابيع الأخيرة ضرباتها على شبه جزيرة القرم بطائرات مسيّرة وصواريخ، معلنة تدمير أنظمة دفاع جوي وحوض لبناء السفن وسفينتين هناك.