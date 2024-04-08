أوكرانيا تفصح: هجوم روسي بأكثر من 20 طائرة مسيرة خلال الليل

أفادت القوات الجوية الأوكرانية اليوم الاثنين أن روسيا أطلقت 24 طائرة مسيرة هجومية على أوكرانيا خلال الليل مستهدفة بالأساس البنية التحتية الحيوية في جنوب البلاد وشرقها.

وقالت القوات الجوية على تطبيق تلغرام إنها دمرت 17 طائرة مسيرة استخدمتها روسيا في هجومها فوق مناطق أوديسا وميكولايف وكيروفوهراد وخميلنيتسكي وجيتومير. وأشارت إلى أن الطائرات المسيرة كانت من طراز شاهد الإيرانية الصنع.

وأضافت أنه تم تدمير صاروخ جوي موجه من طراز كيه إتش-59 أطلقته روسيا فوق منطقة دنيبروبتروفسك.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا إنه تم تدمير أربع طائرات مسيرة فوق المنطقة الواقعة بجنوب البلاد.

وأضاف كيبر على تلغرام “تعرضت منشأة للنقل والإمداد لأضرار.. كما لحقت أضرار بمحطة وقود جراء سقوط حطام طائرة مسيرة”.

وقال إن الهجوم لم يتسبب في سقوط قتلى أو مصابين.

ولم تتمكن رويترز من التحقق بشكل مستقل من هذه الأنباء. ولم يصدر بعد أي تعليق من روسيا.