أوكرانيا تمطر مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم بالصواريخ

قال حاكم سيفاستوبول المعين من قبل روسيا، ميخائيل رازفوزاييف، إن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أكثر من عشرة صواريخ فوق المدينة الواقعة بشبه جزيرة القرم.

وأضاف الحاكم عبر تطبيق التراسل تيليجرام “جيشنا يتصدى لهجوم واسع على سيفاستوبول”.

وقال إن المعلومات الأولية أظهرت إسقاط أكثر من عشرة صواريخ. وتابع أن امرأة أصيبت بشظية كما لحقت أضرار بمبنى إداري وخط للغاز.

وقالت إدارة النقل في المنطقة إنه تم تعليق حركة النقل البحري والبري بين البر الرئيسي الروسي وشبه جزيرة القرم لعدة ساعات. وكانت روسيا قد ضمت شبه جزيرة القرم من أوكرانيا عام 2014.