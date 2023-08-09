الأربعاء 22 محرم 1445 ﻫ - 9 أغسطس 2023 |
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أوكرانيا تنفي اتهامات روسيا بشأن الهجوم على محطة زابوريجيا النووية

منذ 59 دقيقة
محطة زابوريجيا النووية

محطة زابوريجيا النووية

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نفى مستشار كبير للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ما تصر عليه روسيا، الأربعاء، من أن كييف حاولت الهجوم على محطة زابوريجيا للطاقة النووية باستخدام طائرة مسيرة.

وقال ميخايلو بودولاك لرويترز في بيان “من دون شك، أوكرانيا لم تنفذ أي هجوم بطائرة مسيرة على محطة زابوريجيا للطاقة النووية، ولم تعتزم فعل ذلك، ولن تفكر في فعل ذلك”.

ونقلت وكالة الإعلام الروسية عن قوات الأمن قولها، الأربعاء، إن أوكرانيا حاولت مهاجمة منشأة لتخزين الوقود النووي المستنفد في محطة زابوريجيا النووية بطائرة مسيرة.

ولم تشر الوكالة في تقريرها إلى أي مصدر أو مسؤول.

وقالت الوكالة إن قوات الأمن الروسية توصلت إلى استنتاجها من خلال تحليل مسار رحلة الطائرة المسيرة التي أسقطتها. ووزعت صورة للطائرة المسيرة التي تقول إنها استُخدمت في الهجوم، وهي رباعية المراوح.

    المصدر :
  • رويترز

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