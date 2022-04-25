أوكرانيا تنفي التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول إجلاء المدنيين في ماريوبول

نفت أوكرانيا اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول إجلاء المدنيين من مصنع للصلب في مدينة ماريوبول بجنوب البلاد، وقالت إن الأمم المتحدة يجب أن تكون “المبادرة والضامنة” لأي اتفاق من هذا القبيل.

وقالت روسيا في وقت سابق اليوم إنها ستفتح ممرا إنسانيا أمام المدنيين المحاصرين تحت القصف مع جنود أوكرانيين ليغادروا مصنع آزوفستال الضخم لإنتاج الصلب.

وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا على تطبيق المراسلة تيليجرام “اليوم، أعلن الجيش الروسي مرة أخرى وجود ممر أمام المدنيين لمغادرة آزوفستال. من الممكن تصديق ذلك إذا لم يكن الروس قد دمروا الممرات الإنسانية مرات عديدة من قبل”.

وأضافت “من المهم أن نفهم أن الممر الإنساني يعمل باتفاق كل من الجانبين. إن ممرا يتم الإعلان عنه من جانب واحد لا يتيح الأمن وبالتالي لا يكون ممرا إنسانيا”.

وقالت إن أوكرانيا “ناشدت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن يكون المبادر والضامن للممر الإنساني للمدنيين من آزوفستال”.

وتابعت أن ممثلين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن يكونوا من بين الحضور عندما يعمل الممر الإنساني.

وبعد فترة وجيزة من إدلائها بتصريحاتها قال مساعد للرئيس فولوديمير زيلينسكي إن القوات الروسية تهاجم مصنع الصلب من الجو وبالمدفعية والدبابات.

ومن المقرر أن يجري جوتيريش محادثات في كل من موسكو وكييف هذا الأسبوع.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تعتزم مناقشة قضايا تتصل بماريوبول ومصنع آزوفستال مع جوتيريش.

وقالت الأمم المتحدة إن جوتيريش التقى مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين وإنهما “شددا على الضرورة الملحة” لفتح ممرات إنسانية لإجلاء المدنيين وتوصيل المساعدات.

لكن نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي قال إن الهدنة لن تسمح إلا للقوات الأوكرانية بإعادة تجميع صفوفها.

وقال بوليانسكي للصحفيين “لا نعتقد أن وقف إطلاق النار هو خيار جيد في الوقت الحالي” مشيرا إلى أنه “ليس من اختصاصي اتخاذ القرار”.