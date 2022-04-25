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أوكرانيا تنفي التوصل لفتح ممر إنساني في ماريوبول

25 - أبريل - 2022
اوكرانيا

اوكرانيا

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نفت أوكرانيا اليوم الاثنين التوصل إلى اتفاق مع روسيا حول إجلاء المدنيين من مصنع للصلب في مدينة ماريوبول بجنوب البلاد، معتبرة أن الأمم المتحدة يجب أن تكون “المبادرة والضامنة ” لأي اتفاق من هذا القبيل.

وكانت روسيا أعلنت في وقت سابق اليوم أنها ستفتح ممرا إنسانيا أمام المدنيين المحاصرين تحت القصف مع جنود أوكرانيين ليغادروا مصنع آزوفستال الضخم لإنتاج الصلب.

وقالت إيرينا فيريشتشوك نائبة رئيس وزراء أوكرانيا على تطبيق المراسلة تيليجرام : “اليوم، أعلن الجيش الروسي مرة أخرى وجود ممر أمام المدنيين لمغادرة آزوفستال. من الممكن تصديق ذلك إذا لم يكن الروس قد دمروا الممرات الإنسانية مرات عديدة من قبل”.

وأضافت: “من المهم أن نفهم أن الممر الإنساني يعمل باتفاق كل من الجانبين. إن ممرا يتم الإعلان عنه من جانب واحد لا يتيح الأمن وبالتالي لا يكون ممرا إنسانيا”.

وأشارت الى أن “أوكرانيا ناشدت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش أن يكون المبادر والضامن للممر الإنساني للمدنيين من آزوفستال”.

وتابعت: “أن ممثلين للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر يجب أن يكونوا من بين الحضور عندما يعمل الممر الإنساني”.

ومن المقرر أن يجري جوتيريش محادثات في كل من موسكو وكييف هذا الأسبوع.

وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلا عن وزارة الخارجية الروسية إن موسكو تعتزم مناقشة قضايا تتصل بماريوبول ومصنع آزوفستال مع جوتيريش.

    المصدر :
  • رويترز

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