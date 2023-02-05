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أوكرانيا تنفي عزمها ضرب الأراضي الروسية بصواريخ جديدة

منذ 36 دقيقة
آخر تحديث: 5 - فبراير - 2023 6:09 مساءً
الجيش الأوكراني- رويترز

الجيش الأوكراني- رويترز

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قال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف (الأحد 5-2-2023) إن بلاده لن تستخدم أسلحة بعيدة المدى تعهدت واشنطن بتقديمها لكييف لضرب الأراضي الروسية وستستهدف فقط الوحدات الروسية في الأراضي الأوكرانية المحتلة.

وأكدت الولايات المتحدة يوم الجمعة أن حزمة مساعدات عسكرية قيمتها 2.175 مليار دولار تشمل صاروخا جديدا من شأنه أن يضاعف مدى الضربات الأوكرانية لمساعدة كييف في مقاومة القوات الروسية.

وقال ريزنيكوف للصحفيين “نقول دائما لشركائنا رسميا أننا لن نستخدم الأسلحة التي يقدمها الشركاء الأجانب لاستهداف الأراضي الروسية. نحن نستهدف فقط الوحدات الروسية على الأراضي الأوكرانية المحتلة حاليا”.

في سياق متصل، أكد المستشار الألماني أولاف شولتس أن هناك “توافقا” مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على عدم استخدام الأسلحة المزودة من الغرب لشن هجمات على الأراضي الروسية.

وقال شولتس في مقابلة مع صحيفة “بيلد آم سونتاغ” الأسبوعية “هناك إجماع على هذه النقطة”.

يأتي ذلك بعدما اتخذ حلفاء أوكرانيا خطوات جديدة في مجال الدعم العسكري، بتعهدهم منحها خصوصا دبابات ثقيلة وصواريخ بعيدة المدى.

    المصدر :
  • رويترز

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