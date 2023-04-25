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أوكرانيا تنقل 138 مدنيا من السودان إلى مصر

منذ 33 دقيقة
آخر تحديث: 25 - أبريل - 2023 12:36 مساءً
تواصل عمليات الإجلاء من السودان

تواصل عمليات الإجلاء من السودان

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أعلنت المخابرات العسكرية الأوكرانية، الثلاثاء، إجلاء 138 مدنيا من السودان تقطعت بهم السبل بسبب القتال الدائر هناك، من بينهم مواطنون من أوكرانيا وجورجيا وبيرو.

وأضافت أنها أجلت 87 مواطنا أوكرانيا، معظمهم من المتخصصين في مجال الطيران، من طيارين وفنيين، وأفراد أسرهم.

وقالت المخابرات العسكرية عبر تيليجرام “تم إجلاء مواطنين لجورجيا وبيرو أيضا. وتم إنقاذ 138 في المجمل بينهم 35 امرأة و12 طفلا”.

وأفادت بأن من تم إجلاؤهم موجودون الآن في مصر ويتلقون المساعدة الطبية والغذاء والمياه.

و سادت حالة من الهدوء في الخرطوم، صباح الثلاثاء، مع بدء هدنة الـ 72 ساعة بوساطة أميركية سعودية.

وفيما دخل الصراع في السودان يومه الحادي عشر، دفعت المعارك المتواصلة بين الجيش وقوات الدعم السريع الكثير من الدول إلى تكثيف جهودها لإجلاء رعاياها أو أفراد بعثات دبلوماسية برا وبحرا وجوا.

    المصدر :
  • رويترز

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