الأثنين 12 صفر 1445 ﻫ - 28 أغسطس 2023 |
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أوكرانيا تواصل استهداف موسكو بالطائرات المسيّرة

منذ 9 دقائق
العاصمة الروسية موسكو

العاصمة الروسية موسكو

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أعلنت روسيا، الإثنين، إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية قرب العاصمة موسكو دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

كتب رئيس بلدية موسكو سيرجي سوبيانين على تطبيق تيليجرام للتراسل أن الدفاعات الجوية أسقطت طائرة مسيرة معادية بالقرب من موسكو في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين.

وأضاف أنه وفقا للمعلومات الأولية لم يتم الإبلاغ عن وقوع خسائر في الأرواح أو أضرار على الأرض.

وكثفت القوات الأوكرانية خلال الساعات الماضية من استخدامها سلاح المسيرات في ظل تراجع حدة الهجوم المضاد على الأرض نظرًا للتحصينات الروسية.

وتقول روسيا إن أوكرانيا شنت سلسلة من الضربات بواسطة طائرات مُسيّرة على أراضيها في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك هجمات عدة على عاصمة البلاد موسكو.

كما اتهمت روسيا أوكرانيا بمحاولة قتل الرئيس فلاديمير بوتين في هجوم مزعوم على مقر إقامته في الكرملين في 3 مايو/ أيار.

    المصدر :
  • رويترز
  • وكالات

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