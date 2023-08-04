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أوكرانيا تُؤكّد: استهدفنا قاعدة نوفوروسيسك.. ودمّرنا سفينة عسكريّة روسيّة

منذ ساعة واحدة
سفينة الإنزال أولينيجورسكي جورنياك التابعة للبحرية الروسية بالقرب من ميناء نوفوروسيسك - رويترز

سفينة الإنزال أولينيجورسكي جورنياك التابعة للبحرية الروسية بالقرب من ميناء نوفوروسيسك - رويترز

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كشف مصدر في المخابرات الأوكرانية، أنّ سفينة الإنزال أولينيجورسكي جورنياك التابعة للبحرية الروسية، تعرّضت لأضرار خلال هجوم بزوارق مسيرة نفذه جهاز الأمن والبحرية الأوكرانيين بالقرب ميناء نوفوروسيسك الروسي، اليوم الجمعة.

وأضاف المصدر لرويترز: “نتيجة الهجوم حدث صدع كبير في السفينة أولينيجورسكي جورنياك ولا يمكنها حاليًا القيام بمهامها القتالية”، وتابع: “كل التصريحات الروسية بشأن صد الهجوم كاذبة”.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد ذكرت في وقت سابق، أن زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت قاعدة بحرية روسية بالقرب من ميناء نوفوروسيسك على البحر الأسود، وهو مركز رئيسي للصادرات الروسية. وأضافت الوزارة أن السفن الحربية الروسية دمرت تلك الزوارق.

واستخدمت أوكرانيا مرارًا الزوارق المسيرة المحملة بالمتفجرات في محاولة لاستهداف الأسطول البحري الروسي الذي يسيطر على البحر الأسود والذي ساعد موسكو على منع تصدير الحبوب الأوكرانية عبر هذا الممر المائي.

من ناحية أخرى، قال اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين في بيان، إن حركة السفن استؤنفت في ميناء نوفوروسيسك بعد تعليقها في وقت سابق بسبب الهجوم.

وأضاف الاتحاد، وهو شركة الشحن الرئيسية لصادرات نفط قازاخستان، إنه يستعد بالفعل لتحميل النفط على ناقلة في إحدى مناطق الرسو.

    المصدر :
  • رويترز

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