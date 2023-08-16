أوكرانيا تُسقط 13 مسيرة روسيّة فوق أراضيها.. وتستعيد قرية في دونيتسك

أعلنت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار، اليوم الأربعاء، أنّ القوات الأوكرانية حصنت نفسها على مشارف قرية أوروزين في منطقة دونيتسك، بعد أن استعادت السيطرة عليها من أيدي القوات الروسية.

وأضافت ماليار على تيليغرام: “أوروزين تحررت” وتابعت قائلة: “المدافعون عنا متحصنون على مشارفها”.

وفي الأيام القليلة الماضية، دارت معارك ضارية في وحول أوروزين وستارومايورسك على بعد حوالي 60 ميلًا إلى الجنوب الغربي من دونيتسك الخاضعة للسيطرة الروسية.

يأتي ذلك في وقت كشفت قيادة القوات الجوية الأوكرانية، عن إسقاط 13 مسيرة روسية في مقاطعتي أوديسا وميكولايف الليلة الماضية.

وأشارت القيادة الأوكرانية إلى أنّ روسيا هاجمت البنية التحتية لموانئ أوديسا الليلة الماضية بالمسيرات.

فيما كان سلاح الجو الأوكراني قد أشار إلى أنّ مجموعة كبيرة من الطائرات المسيرة التابعة للجيش الروسي دخلت المجال الجوي لمصب نهر الدانوب واتجهت نحو ميناء إسماعيل النهري قرب الحدود مع رومانيا.

وذلك بعد أن أدى هجوم روسي على ميناء إسماعيل، الذي يستخدم لتصدير الحبوب، إلى ارتفاع أسعار الغذاء العالمية في أوائل أغسطس/ آب.